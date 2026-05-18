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fcinter1908 ultimora Sorrentino: “Portiere Inter? Vediamo se daranno l’opportunità a Martinez di dimostrare…”

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Sorrentino: “Portiere Inter? Vediamo se daranno l’opportunità a Martinez di dimostrare…”

Sorrentino: “Portiere Inter? Vediamo se daranno l’opportunità a Martinez di dimostrare…” - immagine 1
L'ex portiere, intervenuto durante La Nuova Ds, ha parlato delle scelte in porta per l'Inter della prossima stagione
Andrea Della Sala Redattore 

L'ex portiere Sorrentino, intervenuto durante La Nuova Ds, ha parlato delle scelte in porta per l'Inter della prossima stagione e delle chance che potrebbe avere Josep Martinez:

Sorrentino: “Portiere Inter? Vediamo se daranno l’opportunità a Martinez di dimostrare…”- immagine 2
Getty Images

"Martinez? Bisogna vedere se gli daranno l'opportunità di dimostrare il grande portiere che potrà diventare...". Questo il commento dell'ex portiere sullo spagnolo che nelle ultime settimana ha sorpassato Vicario del Tottenham, altro candidato a difendere i pali dell'Inter nella prossima stagione.

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