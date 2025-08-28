Michele Criscitiello , direttore di Sportitalia, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mercato? Il Napoli sta facendo un gioco a parte rispetto a tutte le altre, che invece hanno fatto una confusione esagerata, che la metà basta. Dal Milan col centravanti all'Inter con la figuraccia Lookman. Al di là dei giocatori, che sono mirati, tutti acquisti intelligenti, io ci tengo a sottolineare la forma. Il Napoli è cambiato nelle operazioni di mercato: li punta, li fa, li chiude.

Una volta lo facevano altre società in Italia e il Napoli era tra quelle che ogni tanto faceva confusione, ora a fare confusione sono le altre. Il Napoli è la squadra da battere senza alcun dubbio perché l'Inter ha Chivu in panchina che ha esperienza zero e alla lunga l'esperienza la paghi. Il Milan, la Juventus e le altre sono tutte più indietro".