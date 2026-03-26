Emiliano Viviano, ex portiere, e il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello dibattono su Napoli e Inter e sulla differenza del modo di operare sul mercato

Marco Astori Redattore 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 18:02)

Al tavolo di Cose Scomode, podcast di Aura Sport, Emiliano Viviano, ex portiere, e il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello dibattono su Napoli e Inter e sulla differenza del modo di operare sul mercato dei due club. Ecco lo scambio.

Viviano: "Vi smonto subito una narrazione sugli infortuni del Napoli: quando si rompe Lukaku comprano subito Hojlund, all'Inter si è fatto male Dumfries e non hanno preso un prestito".

Criscitiello: "Questa è una cosa sbagliata: hanno dovuto prendere Hojlund perché non aveva gli altri tre, l'Inter ha Esposito, Thuram e Bonny".

Viviano: "30 milioni per Lucca chi li ha spesi, io?".

Criscitiello: "Ho capito, ma infatti sono corsi ai ripari. Ma chi sono gli attaccanti di riferimento del Napoli? Lukaku ad inizio anno e Lautaro per l'Inter".

Viviano: "Ci ha guadagnato il Napoli con Hojlund al posto di Lukaku".

Criscitiello: "Perché è stato bravo Conte ed è stata brava la società".

Viviano: "Ma che è stato bravo a prenderlo? 60 milioni!".

Criscitiello: "Vabbè parliamo per partito preso".

Viviano: "Bravo è chi prende McTominay, prendere uno a 60 milioni non è essere bravi".