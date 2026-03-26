Totti si sbilancia: “Ecco chi è il giovane più forte oggi in Serie A”

L'ex attaccante e capitano della Roma, Francesco Totti , ha parlato ai microfoni di Èsport Como della stagione del Como di Fabregas e si è sbilanciato su un giocatore in particolare del campionato italiano.

"Il Como ora lo seguono un po' tutti, non solo io. Il Como è la squadra rivelazione, una squadra giovane che sta facendo bene. E Nico Paz è il giovane più forte in questo momento in Serie A. Se oltre a Nico Paz c'è qualche altro giovane che l'ha colpita? Un po' tutti, è il collettivo che colpisce, anche se poi il singolo emerge a volte. Ma quello che fa divertire è l'organizzazione di squadra".