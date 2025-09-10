Nell'ultimo giorno di mercato l'Inter ha deciso di cambiare qualcosa nel reparto arretrato. Il club nerazzurro ha ceduto Benjamin Pavard e acquistato Manuel Akanji. Il difensore svizzero completerà la difesa di Chivu e si integrerà con gli altri giocatori del reparto. Dalla sua ha sicuramente una maggiore duttilità, sia per quanto riguarda il modulo (può giocare sia a 4 che a 3), si per la posizione visto che può svolgere sia il ruolo di braccetto (destro, ma anche sinistro) che quello di centrale.