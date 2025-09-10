Nell'ultimo giorno di mercato l'Inter ha deciso di cambiare qualcosa nel reparto arretrato. Il club nerazzurro ha ceduto Benjamin Pavard e acquistato Manuel Akanji. Il difensore svizzero completerà la difesa di Chivu e si integrerà con gli altri giocatori del reparto. Dalla sua ha sicuramente una maggiore duttilità, sia per quanto riguarda il modulo (può giocare sia a 4 che a 3), si per la posizione visto che può svolgere sia il ruolo di braccetto (destro, ma anche sinistro) che quello di centrale.
Principalmente verrà utilizzato da Chivu nelle rotazione come braccetto destro, alternandosi a Bisseck, ma non è escluso che possa dare il cambio agli esperti De Vrij e Acerbi nel ruolo di centrale della difesa a 3.
Ecco le principali differenze tra il nuovo arrivato Akanji, l'ultimo uscito Pavard e Bisseck:
