Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto dopo i risultati dell'ultimo fine settimana:
Criscitiello: “Milan dà il titolo all’Inter, che vincerà senza aver fatto nulla di particolare”
"Il calo del Milan, improvviso e pericoloso nonostante il solo famoso impegno a settimana, annulla anche l’attesa per il derby dell’8 marzo. Nessuno chiedeva ad Allegri di vincere lo scudetto ma senza coppe aveva l’obbligo di arrivare fino in fondo e di non uscire dalla corsa scudetto così presto. Il crollo del Milan non ha grandi spiegazioni, se non quella di un mercato di gennaio che non ha portato nulla di buono. Così come il nostro campionato è pieno di mezzi giocatori stranieri che tolgono spazio agli italiani. Ma questa non è una novità. Il Milan consegna lo scudetto all’Inter che vincerà il tricolore senza aver fatto nulla di particolare, anzi, vincerà nonostante i tanti scontri diretti persi".
"Chivu festeggerà il titolo al primo colpo ma il vero problema è che le concorrenti si sono ritirare tutte insieme. Il Napoli la grande delusione. Con lo scudetto sul petto canna clamorosamente la stagione con milioni investiti e bruciati. Ora bisogna salvare il minimo indispensabile: la qualificazione alla prossima Champions League".
(Fonte: Sportitalia)
