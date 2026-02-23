Lele Adani , ex calciatore, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul campo del Lecce: "Non facile e scontato nonostante sia la più forte, vincere per Chivu il primo anno: secondo me il campionato è finito, l'Inter vincerà lo scudetto.

Ma non scontato per Chivu vincere in questo modo: ricordo che Pioli il primo anno non ha vinto al Milan, Inzaghi neanche, l'Allegri bis ha fatto tre anni ed è arrivato a decine di punti e non ha mai vinto, Spalletti non ha vinto al primo anno ma al secondo, Conte all'Inter uguale".