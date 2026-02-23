FC Inter 1908
Inter, Adani: “Campionato finito! Ma non scontato per Chivu vincere così perché ricordo che…”

Lele Adani, ex calciatore, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul campo del Lecce
Marco Astori Redattore 

Lele Adani, ex calciatore, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul campo del Lecce: "Non facile e scontato nonostante sia la più forte, vincere per Chivu il primo anno: secondo me il campionato è finito, l'Inter vincerà lo scudetto.

Ma non scontato per Chivu vincere in questo modo: ricordo che Pioli il primo anno non ha vinto al Milan, Inzaghi neanche, l'Allegri bis ha fatto tre anni ed è arrivato a decine di punti e non ha mai vinto, Spalletti non ha vinto al primo anno ma al secondo, Conte all'Inter uguale".

