Lele Adani, ex calciatore, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul campo del Lecce: "Non facile e scontato nonostante sia la più forte, vincere per Chivu il primo anno: secondo me il campionato è finito, l'Inter vincerà lo scudetto.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, Adani: “Campionato finito! Ma non scontato per Chivu vincere così perché ricordo che…”
ultimora
Inter, Adani: “Campionato finito! Ma non scontato per Chivu vincere così perché ricordo che…”
Lele Adani, ex calciatore, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul campo del Lecce
Ma non scontato per Chivu vincere in questo modo: ricordo che Pioli il primo anno non ha vinto al Milan, Inzaghi neanche, l'Allegri bis ha fatto tre anni ed è arrivato a decine di punti e non ha mai vinto, Spalletti non ha vinto al primo anno ma al secondo, Conte all'Inter uguale".
© RIPRODUZIONE RISERVATA