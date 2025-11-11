FC Inter 1908
ultimora

Criscitiello: “Ecco perché devo chiedere scusa a Chivu! Nulla contro di lui, anzi devo dire che…”

A Cose Scomode su Aura Sport, il giornalista Michele Criscitiello ha parlato così dell’Inter di Cristian Chivu e non solo:

“Mi scoccia un po’ (ride, ndr) ma evo chiedere un po’ scusa a Cristian Chivu io. Siamo quasi alla ‘a’ finale della parola ‘scusa’. Non ho nulla contro Chivu, ma sta avendo ragione: l’Inter vince anche quando non convince come a Verona. Con la Lazio ha stravinto, risultato mai in discussione. Poi va detto che la Juve è un disastro, il Milan perde punti da solo, il Napoli si fa autogol. L’Inter può trovare strada spianata.

A Chivu chiedo scusa, ma devo anche dire che Conte sbaglia a stare a Napoli, neanche si parlava con Da Laurentiis lui. Da gennaio scorso il rapporto è ai minimi storici. Vincere a Napoli è un’eccezione, non la regola: per questo non apri un ciclo, è difficile vincere due volte di fila in piazze come Napoli o Roma. Spalletti ha fatto bene ad andarsene, doveva farlo anche Conte”, ha detto Criscitiello.

