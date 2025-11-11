A Cose Scomode su Aura Sport, il giornalista Michele Criscitiello ha parlato così dell’Inter di Cristian Chivu e non solo

A Cose Scomode su Aura Sport, il giornalista Michele Criscitiello ha parlato così dell’Inter di Cristian Chivu e non solo:

“Mi scoccia un po’ (ride, ndr) ma evo chiedere un po’ scusa a Cristian Chivu io. Siamo quasi alla ‘a’ finale della parola ‘scusa’. Non ho nulla contro Chivu, ma sta avendo ragione: l’Inter vince anche quando non convince come a Verona. Con la Lazio ha stravinto, risultato mai in discussione. Poi va detto che la Juve è un disastro, il Milan perde punti da solo, il Napoli si fa autogol. L’Inter può trovare strada spianata.