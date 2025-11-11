Cruciani: “Sono malato di Chivu ma scudetto Roma mi fa paura”. Sabatini replica

"Quello che fa la Roma è straordinario ma non può arrivare al livello dell'Inter", dice anche Zazzaroni

Al Podcast Numer1, si è parlato anche della corsa scudetto e Giuseppe Cruciani ha condiviso pubblicamente una sua paura: "Lo confesso, da tifoso Lazio sono terrorizzato dall'ipotesi che la Roma possa vincere lo scudetto. Ha subito 5 gol in 11 giornate, è impressionante questo dato. Ha perso 3 partite per 1-0 e almeno 2 non meritava di perdere. Ha un allenatore formidabile e il mercato di gennaio può regalare e colmare alcuni buchi, la fortuna che non guasta mai. Ed è primo a fari spenti, che a Roma è un miracolo. A me questa cosa francamente terrorizza. Sono terrorizzato"

Sabatini risponde: "Ma a San Siro sei andato per farti riprendere in TV? Se hai visto l'Inter non puoi essere terrorizzato dalla Roma. Ora essere terrorizzato è eccessivo, è inferiore all'Inter". Cruciani allora domanda: "La Roma può vincere lo scudetto?"

Zazzaroni replica: "Purtroppo no. Dico purtroppo perché vendo tante di quelle copie… Dico no perché ha segnato 12 gol in 11 partite. Con 12 gol ha fatto 24 punti. Non può farcela. Se trovano il centravanti a gennaio o se Dovbyk ricomincia a far gol allora si può ragionare ma Inter e Napoli sono ancora più forti" Sabatini dà ragione a Zazzaroni: "Quello che fa la Roma è straordinario ma non può arrivare al livello dell'Inter, è molto semplice. Dico anche che secondo me Lautaro non voleva far quel gol ma complimenti a lui. Lo dico perché è un grande campione, forse il numero 1 ma l'ha detto Di Canio a Sky"

Cruciani chiosa così: "Voglio dire una cosa su Chivu: sapete che sono malato, non posso dire altre parole, di Chivu per quello che dice, per come si presenta. L'Inter partiva con tanti punti interrogativi, è prima a punteggio pieno in Champions, primo in campionato. L'allenatore era la seconda-terza opzione, in 3 mesi si è preso la testa dei giocatori che era la cosa più importante per l'Inter. Viva Chivu, sono malato, mi deluderà e questa mia previsione lo distruggerà ma sono malato di Chivu"