Crisi Juventus, Giuntoli e l’AD Scanavino a colloquio con Motta

Per Thiago Motta e la sua Juventus è stata un'altra notte da incubo, la seconda di fila. Ai quattro gol subiti dall'Atalanta bisogna aggiungere i tre di Firenze, che vuol dire sette in 180 minuti: numeri del genere non si vedevano dal 2011, quando sulla panchina bianconera sedeva Gigi Delneri. Ed è sempre da quell'annata, la 2010/2011, che la squadra non collezionava così pochi punti dopo 29 giornate: all'epoca erano appena 42, oggi Thiago ne ha dieci più, ma comunque quattro in meno rispetto all'Allegri del 2021/2022, il tris che completa il 'podio degli orrori' negli ultimi 14 anni. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli, intanto, gli ha rinnovato la fiducia a più riprese. Lo ha fatto davanti a microfoni e telecamere direttamente dal Franchi di Firenze dopo la seconda batosta consecutiva, lo ha ribadito in privato durante un pranzo faccia a faccia nel quartier generale bianconero, lontano da occhi indiscreti.