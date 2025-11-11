Cristiano Ronaldo ha dichiarato che i Mondiali del 2026 saranno gli ultimi della sua carriera.
C. Ronaldo: “Mondiali 2026 saranno sicuramente i miei ultimi. Avrò 41 anni e…”
Intervistato in videoconferenza durante un forum sul turismo a Riad, il portoghese ha annunciato che i Mondiale del 2026 saranno gli ultimi
Intervistato in videoconferenza durante un forum sul turismo a Riad, alla domanda se l'appuntamento iridato in programma la prossima estate negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, sarà l'ultimo, il cinque volte Pallone d'Oro ha risposto: "Sì, sicuramente, avrò 41 anni e penso che sarà il momento giusto".
