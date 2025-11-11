Tiberio Ancora, ex preparatore atletico del Napoli, intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha parlato così del recente sfogo di Antonio Conte

Marco Astori Redattore 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 21:46)

Tiberio Ancora, ex preparatore atletico del Napoli, intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha parlato così del recente sfogo di Antonio Conte: "Conte vuole sempre il bene della squadra, della società e di tutte le persone che credono in lui. Conosce la forza dei calciatori e questo intervento è stato fatto per il bene di tutti, vuole stimolare il gruppo che può raggiungere quegli obiettivi che in questo momento sembrano traballare. Sta ora all’intelligenza dei calciatori capire che il suo sfogo è dovuto per stimolare l’ambiente, il fatto che il gruppo sia contro di lui è una cazzata.

Oggi non puoi permetterti il lusso di adagiarti sugli allori, quello che è accaduto l’anno scorso è stato bellissimo ma ora rappresenta il passato. Non si deve mettere a repentaglio il progetto della società e del mister che può dare tutto ma alla fine è il calciatore che deve trasmettere tutto in campo. Si deve trovare lo stimolo e l’equilibrio di saper ripartire, la sosta capita nel momento migliore per ricaricare le pile. Le sconfitte fanno male ma sono anche dovute ad episodi negativi che si sono susseguiti in questi ultimi mesi: i calciatori hanno le giuste qualità per fare tutto ciò. Problema di condizione atletica? Delle volte il dettaglio e l’episodio fanno la differenza che fanno scattare quella forza dentro di te. Contro il Bologna salvo il primo tempo, nel secondo il gol ha fatto cadere qualche certezza.

Conosco i calciatori del Napoli e sono sicuro che il messaggio del mister è dovuto ad uno stimolo per compattare l’ambiente e ripartire. Carichi di lavoro? Il mister mediazioni non ne fa, c’è la responsabilità di portare avanti dei traguardi ambiziosi e i calciatori, a questo livello, devono adeguarsi al volere del mister che conosce perfettamente il suo percorso e sa come si raggiungono determinati successi e obiettivi. Vi assicuro che è meglio non cambiare strategia e vi assicuro che, se il mister ha deciso di fare così, è per il bene di tutti. Se vuoi essere un calciatore top, adeguati alle indicazioni del mister, altrimenti sarai da metà classifica”.