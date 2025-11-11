Argentina, Scaloni sorprende: dopo l’amichevole con l’Angola Lautaro…

FC Inter 1908
Il giocatore nerazzurro rientrerà alla Pinetina prima del previsto: ecco spiegato il motivo
Eva A. Provenzano
Lautaro Martinez,come vi abbiamo raccontato, tornerà ad Appiano già martedì. Il capitano nerazzurro rientrerà prima in Italia in virtù della decisione del ct dell'Argentina Lionel Scaloni che ha cambiato il programma iniziale di questa pausa per le Nazionali.

In Argentina spiegano che l'allenatore e il suo staff tecnico hanno modificato il calendario della pausa. I calciatori argentini - da programma - sarebbero dovuti ritornare in Spagna, ad Alicante, fino a metà settimana prossima per allenarsi dopo la trasferta di Luanda per la gara contro l'Angola. Ma i piani sono cambiati.

Dopo l'amichevole dell'11 novembre la squadra sarà completamente libera e ogni giocatore potrà tornare al proprio club già nel fine settimana. In questo modo, il ritiro sarà accorciato di diversi giorni rispetto a quanto inizialmente previsto, consentendo ai calciatori della Nazionale che hanno risposto alla convocazione di avere più tempo per riposare prima di tornare a giocare con i loro rispettivi club. Nel caso di Lautaro Martinez, la prima gara con la maglia dell'Inter alla ripresa sarà il derby di Milano.

(Fonte: Minuto Uno)

