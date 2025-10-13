Dopo il pareggio contro la Repubblica Ceca, la Croazia si è riscattata battendo Gibilterra per 3-0. Al termine della gara l'allenatore Branko Karacić ha condiviso le sue impressioni sulla nazionale allenata da Dalic focalizzandosi sul centrocampo. "Il centrocampo è stabile, non so quali altre parole usare per descrivere Modric e quanto tempo durerà. È noto che senza di lui siamo ancora più deboli, tuttavia, non appena gioca, tutti i giocatori aumentano la loro qualità".

"Spero che Kovacić raggiunga anche il livello che aveva prima dell'infortunio, avrà sicuramente spazio, purché abbia il ritmo partita. Eravamo preoccupati di chi avrebbe preso il posto di Brozović e ora Petar Sucić è un titolare indiscusso. Inoltre, abbiamo anche giocatori che possono sostituirli, come Luka Sucić, che può portare qualità".