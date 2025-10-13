FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Nesta: “Ronaldo il Fenomeno il più forte di sempre: facevo il segno della croce contro di lui”

ultimora

Nesta: “Ronaldo il Fenomeno il più forte di sempre: facevo il segno della croce contro di lui”

Nesta: “Ronaldo il Fenomeno il più forte di sempre: facevo il segno della croce contro di lui” - immagine 1
L’ex difensore e ora allenatore nei giorni scorsi si è raccontato al podcast Passa dal BSMT e ha parlato anche dell'ex Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Nesta: “Ronaldo il Fenomeno il più forte di sempre: facevo il segno della croce contro di lui”- immagine 2
GettyImage

A tutto Alessandro Nesta. L’ex difensore e ora allenatore nei giorni scorsi si è raccontato al podcast Passa dal BSMT e ha parlato anche di un ex Inter.

Nesta: “Ronaldo il Fenomeno il più forte di sempre: facevo il segno della croce contro di lui”- immagine 3
Getty Images

"Quando giocavi contro Ronaldo il Fenomeno ti facevi il segno della croce. Era imprevedibile e velocissimo, per me il più forte di sempre”, le parole di Nesta.

Leggi anche
Gattuso a Sky: “Pio Esposito pedala forte, ha numeri da centrocampista. Titolare? Vediamo...
Adani: “Ecco la mia domanda sull’Italia. Esposito pronto ora: è un ragazzo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA