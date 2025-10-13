L’ex difensore e ora allenatore nei giorni scorsi si è raccontato al podcast Passa dal BSMT e ha parlato anche dell'ex Inter

13 ottobre 2025

A tutto Alessandro Nesta. L’ex difensore e ora allenatore nei giorni scorsi si è raccontato al podcast Passa dal BSMT e ha parlato anche di un ex Inter.

"Quando giocavi contro Ronaldo il Fenomeno ti facevi il segno della croce. Era imprevedibile e velocissimo, per me il più forte di sempre”, le parole di Nesta.