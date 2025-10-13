Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso ha parlato alla vigilia di Italia-Israele

13 ottobre 2025

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso ha parlato alla vigilia di Italia-Israele:

"Mi innamoro dei miei ragazzi perché vedo come stanno insieme, come si allenano. Abbiamo un percorso, sapevamo già due mesi che non potevamo sbagliare. La crescita mi piace, dobbiamo migliorare ma ci sono tante cose positive. C'è gente che pagherebbe per stare al mio posto, è un sogno indossare questa maglia.

Penso a Lippi, Trapattoni. Quando sono andato in conferenza la prima volta non avrei mai pensato di vivere questa opportunità. Ho indossato la maglia dell'Italia per 11 anni, mi sembra un sogno"

Come ha vissuto Pio Esposito il post Estonia?

"Normale, uguale agli altri giorni. È un ragazzo semplice, di poche parole, che pedala molto forte. Ha numeri, corre come un centrocampista. È di facile lettura la valutazione, non c'è quel rischio là. Bisogna anche valutare che ha giocato 70-75 minuti, se andiamo a vedere, nel suo percorso in tutti questi mesi non l’ha mai fatto. Vediamo ma le partite durano 95 minuti: c’è chi entra dall’inizio e dà il massimo per 50-60 minuti e poi ci sono gli altri che possono fare la differenza. Le valutazioni saranno queste".