La Croazia sfida il Montenegro: Sucic in campo dal 1′. Svizzera-Slovenia, Akanji titolare

Il centrocampista nerazzurro titolare nella gara tra Croazia-Montenegro. Anche Akanji in campo dal 1' in Svizzera-Slovenia
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

La Croazia ha ufficializzato la formazione titolare che affronterà il Montenegro nelle qualificazioni al Mondiale 2026. A guidare i Vatreni ci sarà il capitano Luka Modric, pronto a trascinare la squadra verso la qualificazione al Mondiale. Dal 1' partirà anche il centrocampista dell'Inter Petar Sucic, diventato ormai punto fermo della nazionale croata guidata da Dalic.

Anche un altro nerazzurro, Manuel Akanji, sarà in campo dal 1' nella sfida tra Svizzera e Slovenia, gara valevole per la qualificazione ai prossimi mondiali.

