La Croazia ha ufficializzato la formazione titolare che affronterà il Montenegro nelle qualificazioni al Mondiale 2026. A guidare i Vatreni ci sarà il capitano Luka Modric, pronto a trascinare la squadra verso la qualificazione al Mondiale. Dal 1' partirà anche il centrocampista dell'Inter Petar Sucic, diventato ormai punto fermo della nazionale croata guidata da Dalic.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora La Croazia sfida il Montenegro: Sucic in campo dal 1′. Svizzera-Slovenia, Akanji titolare
ultimora
La Croazia sfida il Montenegro: Sucic in campo dal 1′. Svizzera-Slovenia, Akanji titolare
Il centrocampista nerazzurro titolare nella gara tra Croazia-Montenegro. Anche Akanji in campo dal 1' in Svizzera-Slovenia
Anche un altro nerazzurro, Manuel Akanji, sarà in campo dal 1' nella sfida tra Svizzera e Slovenia, gara valevole per la qualificazione ai prossimi mondiali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA