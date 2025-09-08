La Croazia batte 4-0 il Montenegro grazie ai gol di Jakic, Kramaric, Majer e Perisc e sale al primo posto nel gruppo L di qualificazione ai Mondiali 2026 agganciando la Repubblica Ceca a quota 12 punti. Petar Sucic in campo per 70' prima di lasciare il posto a Majer.
Netta vittoria della Croazia che travolge il Montenegro. Anche la Svizzera ha vita facile contro la Slovenia
Tutto facile anche per la Svizzera che ha battuto per 3-0 la Slovenia con i gol di Elvedi, Embolo e l'ex Bologna Ndoye. Per il neo nerazzurro Manuel Akanji 90', in campo fino alla fine. La nazionale elvetica guidata da Yakin sale così al primo posto a quota 6 punti.
