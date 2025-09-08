Rodri: “Chi deve vincere il Pallone d’Oro? Uno tra questi due anche se…”

"Yamal è un caso eccezionale, ha un talento immenso e sa fare tutto. Siamo qui per aiutarlo a crescere ma penso che stia facendo benissimo. Sono sicuro che chi gli sta accanto gli dà buoni consigli e lo vedo felice, sempre col sorriso, che per me è la cosa più importante. In più sta migliorando anche il suo gioco e spero continui così, vorrebbe dire che arriveranno altri successi per la Spagna"