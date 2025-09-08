Intervenuto in conferenza stampa Rodri, centrocampista del Manchester City e della Spagna, ha risposto così alla domanda sul prossimo Pallone d'Oro:
Rodri: “Chi deve vincere il Pallone d’Oro? Uno tra questi due anche se…”
Chi sarà il prossimo Pallone d'Oro? Rodri, che ha alzato il trofeo nel 2024, ha risposto così in conferenza stampa
"Chi voglio che vinca? Per affetto dovrei dire Yamal o Pedri, ma per meriti puramente sportivi credo spetti a Dembelé o Vitinha. Il PSG è stata la squadra dell'anno, sarebbe difficile pensare di premiare un giocatore di un'altra squadra"
"Yamal è un caso eccezionale, ha un talento immenso e sa fare tutto. Siamo qui per aiutarlo a crescere ma penso che stia facendo benissimo. Sono sicuro che chi gli sta accanto gli dà buoni consigli e lo vedo felice, sempre col sorriso, che per me è la cosa più importante. In più sta migliorando anche il suo gioco e spero continui così, vorrebbe dire che arriveranno altri successi per la Spagna"
