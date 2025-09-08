Una goleada, quella rifilata dalla Spagna alla Turchia: 6 gol e avversari annichiliti, con Yamine Yamal come al solito grande protagonista con due assist e giocate da fenomeno. Il fuoriclasse del Barcellona, tuttavia, ricorderà questa sera per motivi extra campo: come si è potuto vedere da alcune immagini del post partita, il fenomeno spagnolo si è reso conto di aver smarrito il suo passaporto. Inizia così una disperata ricerca: prima frugando invano nelle tasche e nella valigia, poi tentando un ultimo sopralluogo nello spogliatoio, accompagnato da Ferran Torres.