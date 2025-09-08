Una goleada, quella rifilata dalla Spagna alla Turchia: 6 gol e avversari annichiliti, con Yamine Yamal come al solito grande protagonista con due assist e giocate da fenomeno. Il fuoriclasse del Barcellona, tuttavia, ricorderà questa sera per motivi extra campo: come si è potuto vedere da alcune immagini del post partita, il fenomeno spagnolo si è reso conto di aver smarrito il suo passaporto. Inizia così una disperata ricerca: prima frugando invano nelle tasche e nella valigia, poi tentando un ultimo sopralluogo nello spogliatoio, accompagnato da Ferran Torres.
Spagna, giallo Yamal: perso il passaporto, negato il rientro dalla Turchia?
Disavventura per il fuoriclasse del Barcellona: nessuna comunicazione ufficiale, aumentano le voci su dove si trovi
Niente da fare: documenti non trovati, alimentando voci sul suo effettivo ritorno in patria, che potrebbe non essere avvenuto insieme al resto della squadra o addirittura non essere ancora avvenuto. Si ipotizza, infatti, che essendo sprovvisto di documentazione valida e riconoscibile all'estero, Yamal sia stato trattenuto in Turchia. La Spagna e l'entourage del giocatore non si sono ancora espressi sulla vicenda, alimentando tutte queste voci.
