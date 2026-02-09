Archiviata la vittoriosa trasferta di Sassuolo, l'Inter è attesa da una gara che non sarà mai come tutte le altre, quella contro la Juventus. La sfida cade nel giorno degli innamorati, ovvero sabato 14 febbraio alle 20:45.
Crosetti: “Inter-Juve e il dilemma di San Valentino. Senza offesa per i nerazzurri…”
"Le squadre che più si odiano, in campo nel giorno in cui in tanti si amano. L’ultima bizzarria del calendario (strettissimo) consegna Inter-Juventus a San Valentino, non proprio il patrono di Spalletti e Chivu. Ma come? La sera del 14 febbraio bisogna andare allo stadio o restare davanti alla tivù, invece di portare a cena l’amata o l’amato?", sottolinea ironicamente Maurizio Crosetti dalle pagine di Repubblica.
"Sembra solo un gioco mentale, una suggestione un po’ così, invece si tratta di economia e finanza, non soltanto di cuore. Quanti ristoranti avranno meno prenotazioni e coperti, quella sera? Gli ultimi dati consolidati disponibili (indagini Ipsos/Nielsen su base nazionale, 2023-2024) confermano che la Juventus resta il club con la tifoseria più ampia in Italia, stimata tra 8 e 9 milioni di simpatizzanti, mentre l’Inter segue a distanza ravvicinata con 6–7 milioni. Qualche morosa boomer sarà costretta a ripescare Rita Pavone e la sua solitudine per colpa della partita di pallone (“Perché? Perché?”), anche il derby d’Italia non cadrà di domenica? E quanti innamorati cercheranno il compromesso?".
"In quanti andranno ugualmente al ristorante, chiedendo prima un tavolo con vista televisore, e facendo poi finta che sia stato solo un caso? In quanti, appoggiando con finta noncuranza lo smartphone sulla tovaglia, lo sbirceranno tra una portata e l’altra? Menù: vitello tonnato, David, agnolotti del plìn, Barella, panna cotta, Lautaro. Se in campo ci sarà qualche bollito, però non vale. E comunque non si dimentichi, nel giorno di San Valentino, che la Juve viene definita da sempre “la fidanzata d’Italia” e quindi, senza offesa per l’Inter, un certo vantaggio da far valere nei confronti del santo protettore ce l’ha. Nonostante la classifica".
(Repubblica)
