"Sembra solo un gioco mentale, una suggestione un po’ così, invece si tratta di economia e finanza, non soltanto di cuore. Quanti ristoranti avranno meno prenotazioni e coperti, quella sera? Gli ultimi dati consolidati disponibili (indagini Ipsos/Nielsen su base nazionale, 2023-2024) confermano che la Juventus resta il club con la tifoseria più ampia in Italia, stimata tra 8 e 9 milioni di simpatizzanti, mentre l’Inter segue a distanza ravvicinata con 6–7 milioni. Qualche morosa boomer sarà costretta a ripescare Rita Pavone e la sua solitudine per colpa della partita di pallone (“Perché? Perché?”), anche il derby d’Italia non cadrà di domenica? E quanti innamorati cercheranno il compromesso?".