Crosetti: “Nella grammatica di Mourinho un solo verbo. Ora al sorteggio…”

Il pensiero a proposito dell'ex allenatore nerazzurro che allo spareggio potrebbe beccare proprio la squadra di Chivu

Daniele Vitiello Redattore/inviato 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 10:32)

Maurizio Crosetti, nel suo commento di oggi su La Repubblica, si è soffermato su José Mourinho, reduce dall'ennesima notte magica in carriera. Questo il pensiero del giornalista:

"Infinito presente: nella grammatica di José Mourinho non esiste altro verbo. Anche all'ultimo secondo, è lui il primo. Ancora più forte della terribile gabbia del proprio personaggio, costruita da sé medesimo e poi scardinata. L'uomo della grandiosa difesa sa solo attaccare. E trova, nel tempo estremo che è il suo unico tempo, addirittura un gol di testa del portiere. Meglio il gioco o il risultato? Meglio Mou.

In quanto a destini incrociati, Italo Calvino rispetto a José era un dilettante. Sentite che garbuglio: in estate il Benfica elimina il Fenerbahçe ai preliminari di Champions e provoca l'esonero di Mourinho; tempo tre settimane e il club portoghese licenzia il suo, di allenatore (Bruno Lage), e si riprende proprio Mou, che dal Benfica iniziò la carriera ma poi regalò la Champions al Porto; Mou batte il suo vecchio Real, eliminando all'ultimo sussulto di una notte di puro caos il Marsiglia di De Zerbi, allenatore glorificato per ragioni del tutto opposte rispetto a quelle del nostro e ora a rischio esonero.

Siccome gli incroci, proprio come gli esami, non finiscono mai, ora Mou potrebbe ritrovare ancora il Real o addirittura l'Inter, insomma chi gli ha segnato di più l'anima. Un classico: che è qualcosa che non ha mai finito di dire quello che ha da dire. José Mourinho è di questa stirpe, come i Karamazov e Pirandello: così è José, se vi pare".