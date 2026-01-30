"Diaby può fare il quinto? Oggi non è più così opportuna. Parlare di ruolo è fuorviante, si deve parlare di qualità e funzioni. Diaby è un calciatore che nella rosa dell'Inter non c'è. Giocatore di qualità, nel breve, veloce, con buona abilità in conduzione, dribbling discreto e può sfruttare queste qualità in alcune zone del campo dell'Inter. Può giocare tranquillamente al posto di Luis Henrique, bisogna creare un contesto tale per fargli sfruttare le sue caratteristiche. Non può arretrare e difendere al fianco di Bisseck perché è alto 1,70 e non l'ha mai fatto. Magari difendi in maniera differente senza parlare di sistemi di gioco. Barella spesso è in zona di rifinitura, lo potrebbe fare Diaby.

Non bisogna più parlare di ruolo, questo è stato lo stesso problema di Luis Henrique: è stato presentato male. Non è Dumfries, ma manco Darmian, e non dribbla perché è brasiliano. Perché è utile per Chivu? Perché migliora la fase di costruzione. Basta? No, ma se viene presentato in quella maniera, si aspetta un tipo di gioco e non lo mostra arrivano le critiche. Perdi fiducia e non dribbli, non segni, lo scorso anno 7 gol e 7 assist a Marsiglia, quest'anno non ci prova neanche. Gioca semplice, ha paura di giocare, ma la costruzione migliora. E con Luis Henrique puoi giocare con Bisseck dietro da quel lato, Bisseck Norton-Cuffy la costruzione è un po' limitata. Con Dumfries uguale.