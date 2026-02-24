Al tavolo del podcast Numer1 si torna sulla vergognosa gogna mediatica riservata ad Alessandro Bastoni dopo i fatti di Inter-Juventus

Marco Astori Redattore 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 11:02)

Al tavolo del podcast Numer1 si torna sulla vergognosa gogna mediatica riservata ad Alessandro Bastoni dopo i fatti di Inter-Juventus. Ecco il parere di Giuseppe Cruciani in merito: "Bastoni è stato fischiato a Lecce, dipinto come una specie di assassino, un criminale, un disonesto: e come tale verrà trattato ovunque. Invece io dico a Bastoni resistere, resistere, resistere: Bastoni è un giocatore eccezionale che ha sbagliato, ci ha messo la faccia davanti alle telecamere: ha sicuramente simulato come fanno in tantissimi, ma ci ha messo la faccia. Quindi lasciatelo perdere, voi siete codardi: fischiate un calciatore dipingendolo come un assassino e minacciandolo.

Forza Bastoni, avanti tutta. Io non sto beatificando nessuno, la criminalizzazione di un giocatore, che come tanti altri in una partita simula, è sbagliata: che Bastoni si debba trascinare queste stigmate del simulatore è una follia. Se poi vi piace la criminalizzazione di un giocatore... Io difendo il fatto che ci sia un giocatore che ha sbagliato ed è l'unico negli ultimi anni ad andare davanti alle telecamere a dire che ha sbagliato ad accentuare: lo ha fatto, lasciatelo in pace e giocare.

Poi c'è la libertà di fischiare, fate come volete: ma criminalizzarlo come l'emblema dei truffatori è una stronzata. Botteri? E poi mi dite che non viene criminalizzato? Perfino una giornalista va in una trasmissione a dire che c'è anche un elemento razzista: siamo alla follia pure. E poi mi dite che questo ragazzo non viene crocifisso. Persino in trasmissioni dove non si parla di pallone, mettono all'indice un ragazzo dicendo che ha fatto una cosa schifosissima: ma vi rendete conto del clima che c'è intorno a lui? La sua figurina è presa come un bersaglio".