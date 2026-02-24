Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è scagliato contro Giovanna Botteri dopo le sue recenti vergognose dichiarazioni su Alessandro Bastoni

Nel corso dell'ultima puntata del podcast Numer1, Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, si è scagliato contro Giovanna Botteri dopo le sue recenti vergognose dichiarazioni su Alessandro Bastoni .

"Botteri ha detto una roba inqualificabile: intanto non conosce il calcio, poi non conosce nemmeno il nome di Kalulu. Poi neretto, lasciamo stare... Ha voluto prendersi forse qualche applauso, dicendo una solenne stronzata: è tutto lì", le sue parole.