Zazzaroni: “Da Botteri solenne stronzata su Bastoni. E poi neretto? Ha voluto solo…”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è scagliato contro Giovanna Botteri dopo le sue recenti vergognose dichiarazioni su Alessandro Bastoni
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso dell'ultima puntata del podcast Numer1, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è scagliato contro Giovanna Botteri dopo le sue recenti vergognose dichiarazioni su Alessandro Bastoni.

Inter Chivu
Getty Images

"Botteri ha detto una roba inqualificabile: intanto non conosce il calcio, poi non conosce nemmeno il nome di Kalulu. Poi neretto, lasciamo stare... Ha voluto prendersi forse qualche applauso, dicendo una solenne stronzata: è tutto lì", le sue parole.

