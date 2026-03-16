Si parla di Inter-Atalanta e della gestione Chivu nell'ultima punta di Numer1 Podcast. Queste le considerazioni di Giuseppe Cruciani, schieratosi in favore dell'operato di Manganiello, arbitro della sfida di sabato:
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Cruciani: “Frattesi? Ma dai, è un tocchettino! Il calcio non è danza! E ora Chivu non mi piace”
"Troppa caciara, troppo isterismo. Mi riferisco all'Inter e al suo allenatore, Chivu. Posso capire che ci sia un po' l'idea di complotto dopo la vicenda Bastoni e che tutto navighi contro l'Inter, ma non è questo il Chivu che mi piace e che ci vuole, e credo che lo sappia anche lui. Queste due decisioni, interpretate dai tifosi dell'Inter con un'idea di complotto, a me invece hanno fatto respirare aria di calcio nuovo. Ho visto non assegnare rigore per un tocchettino sul piede... Ormai il calcio lo stiamo frammentando secondo per secondo, ma il calcio non è danza classica, non è basket! Finalmente una decisione che è del calcio: succede che il calciatore tocchi l'altro. Ma dai! Giusto non aver assegnato il rigore".
"Mi spiego meglio su Chivu: la reazione avuta contro l'Atalanta è contraria all'immagine che ha dato dall'inizio del campionato, ovvero di uno estraneo alle polemiche, che guarda tutti dall'alto. Sa anche lui che ha sbagliato, spero torni quello di inizio stagione, perché mi piaceva tantissimo. Voglio abbracciare Manganiello, che ha preso delle decisioni che mi hanno riconciliato col calcio".
(Fonte: Numer1 Podcast)
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