"Troppa caciara, troppo isterismo. Mi riferisco all'Inter e al suo allenatore, Chivu. Posso capire che ci sia un po' l'idea di complotto dopo la vicenda Bastoni e che tutto navighi contro l'Inter, ma non è questo il Chivu che mi piace e che ci vuole, e credo che lo sappia anche lui. Queste due decisioni, interpretate dai tifosi dell'Inter con un'idea di complotto, a me invece hanno fatto respirare aria di calcio nuovo. Ho visto non assegnare rigore per un tocchettino sul piede... Ormai il calcio lo stiamo frammentando secondo per secondo, ma il calcio non è danza classica, non è basket! Finalmente una decisione che è del calcio: succede che il calciatore tocchi l'altro. Ma dai! Giusto non aver assegnato il rigore".