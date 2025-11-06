Cruciani: “Lagna Conte, dava fastidio persino il Siena per lui. Basta vittimismo, Napoli è…”

"Io sto dalla parte di Sabatini per un motivo molto semplice, cioè che il Napoli non dà fastidio a nessuno", dice Cruciani

Matteo Pifferi Redattore 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 12:16)

Sandro Sabatini è intervenuto al podcast Numer1 per parlare di Antonio Conte:"Io chiedo aiuto a voi, a Cruciani e a Zazzaroni, aiutatemi a capire Conte perché non lo capisco. Contro il Como 0-0, e la colpa è che il Napoli dà fastidio e dei presidenti che parlano con riferimento a Marotta. Contro l'Eintracht Francoforte, 0-0 e la colpa è dell'Eintracht che fa il catenaccio?

In Germania fanno il catenaccio ma prendono 3 gol a partita, in Champions League faranno catenaccio anche lì ma avevano preso 11 gol in 3 partite. Ora col Napoli fanno il catenaccio? Dai, non può essere sempre colpa degli altri ecco, questo dico io", ha detto Sabatini.

Giuseppe Cruciani ha prontamente risposto, dando ragione a Sabatini e criticando Conte per il suo vittimismo:

"Io sto dalla parte di Sabatini per un motivo molto semplice, cioè che il Napoli non dà fastidio a nessuno. Questa cosa che si ripete continuamente, la lagna di Conte che già diceva in passato che l'Inter dava fastidio, che la Juve dava fastidio, che ancora prima pure il Siena dava fastidio.

Sinceramente questa cosa ha stancato, capisco che è una tecnica comunicativa di Conte, una sua tecnica nei confronti anche dell'ambiente ma il Napoli non dà fastidio a nessuno, non c'è un sistema coalizzato contro il Napoli, il Napoli ha vinto 2 degli ultimi 3 scudetti, negli ultimi 9 anni è arrivato più volte in Champions League. Il sistema calcio non è contro il Napoli, basta con questo vittimismo"