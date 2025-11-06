Tante gare importanti come Liverpool-Real, Juve-Sporting e City-Borussia Dortmund. A sorpresa è Inter-Kairat la gara con più spettatori

Si è chiusa la due giorni di Champions League con sfide importanti come Liverpool-Real Madrid, Juve-Sporting e Manchester City-Borussia Dortmund tra le altre. A sorpresa, però, è Inter-Kairat la gara con più spettatori di questo turno di Champions.