FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Champions, San Siro in pole nella due giorni. È Inter-Kairat la gara con più spettatori

ultimora

Champions, San Siro in pole nella due giorni. È Inter-Kairat la gara con più spettatori

Champions, San Siro in pole nella due giorni. È Inter-Kairat la gara con più spettatori - immagine 1
Tante gare importanti come Liverpool-Real, Juve-Sporting e City-Borussia Dortmund. A sorpresa è Inter-Kairat la gara con più spettatori
Andrea Della Sala Redattore 

Si è chiusa la due giorni di Champions League con sfide importanti come Liverpool-Real Madrid, Juve-Sporting e Manchester City-Borussia Dortmund tra le altre. A sorpresa, però, è Inter-Kairat la gara con più spettatori di questo turno di Champions.

Champions, San Siro in pole nella due giorni. È Inter-Kairat la gara con più spettatori- immagine 2
Getty Images

Ecco il dettaglio degli spettatori di tutte le gare riportato da Football Meets Data:

69,983 Inter – Kairat

64,319 Marseille – Atalanta

59,916 Liverpool – Real Madrid

59,347 Atlético M. – Union SG

55,796 Benfica – B. Leverkusen

51,923 Newcastle – Athletic Club

51,000 Ajax – Galatasaray

50,513 Man City – B. Dortmund

49,565 Tottenham – FCK

45,840 Napoli – E. Frankfurt

45,747 PSG – Bayern

40,729 Juventus – Sporting CP

32,570 Olympiacos – PSV

30,887 Qarabağ – Chelsea

27,037 Club Brugge – Barcelona

19,222 Slavia – Arsenal

7,842 Bodø/Glimt – Monaco

6,314 Pafos – Villarreal

Leggi anche
Ranking Uefa, Inter salda al terzo posto: mirino sul Bayern. Solo in tre a punteggio pieno
Marotta: “Stadio necessario. Indagine? Nulla da temere. Chivu? Tutti diffidenti ma non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA