Si è chiusa la due giorni di Champions League con sfide importanti come Liverpool-Real Madrid, Juve-Sporting e Manchester City-Borussia Dortmund tra le altre. A sorpresa, però, è Inter-Kairat la gara con più spettatori di questo turno di Champions.
Champions, San Siro in pole nella due giorni. È Inter-Kairat la gara con più spettatori
Tante gare importanti come Liverpool-Real, Juve-Sporting e City-Borussia Dortmund. A sorpresa è Inter-Kairat la gara con più spettatori
Ecco il dettaglio degli spettatori di tutte le gare riportato da Football Meets Data:
69,983 Inter – Kairat
64,319 Marseille – Atalanta
59,916 Liverpool – Real Madrid
59,347 Atlético M. – Union SG
55,796 Benfica – B. Leverkusen
51,923 Newcastle – Athletic Club
51,000 Ajax – Galatasaray
50,513 Man City – B. Dortmund
49,565 Tottenham – FCK
45,840 Napoli – E. Frankfurt
45,747 PSG – Bayern
40,729 Juventus – Sporting CP
32,570 Olympiacos – PSV
30,887 Qarabağ – Chelsea
27,037 Club Brugge – Barcelona
19,222 Slavia – Arsenal
7,842 Bodø/Glimt – Monaco
6,314 Pafos – Villarreal
