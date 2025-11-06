Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez trova l'ennesimo gol in Champions e sblocca la gara. Poi i nerazzurri si rilassano e soffrono fino alla fine:
Lautaro tira fuori l’Inter dalla palude. Chivu se lo gode, ma è infuriato per un motivo
"Non ha sorriso per niente, Lautaro. Dopo aver segnato, ha sparato un pallone in tribuna, ha cercato la telecamera per darle una capocciata, poi è corso verso la panchina con il solito sguardo furioso e ha abbracciato Cristian Chivu, che lo vorrebbe più leggero e giulivo, ma se lo gode anche così. Il capitano dell'Inter, che in campionato fatica, si è dimostrato più Lautaro che mai, segnando di nuovo in Champions, dove è il miglior marcatore della storia nerazzurra. E così ha tirato fuori un'Inter pasticciona e distratta dalla palude di una partita teoricamente facile ma nella pratica complicatissima, vinta 2-1 contro i kazaki del Kairat, matricola totale nel torneo, ma poco votata al ruolo di vittima sacrificale", scrive Repubblica.
"L'Inter dopo 4 giornate si ritrova a punteggio pieno ma Chivu è infuriato per la bassa tensione in campo: «Mi prendo la responsabilità, non sono stato in grado a trasmettere la motivazione e l'atteggiamento giusto da tenere. Dovevamo fare meglio, ma mi prendo i tre punti, sono importanti visto che le ultime partite il livello sarà più alto». Ora dovrà vedersela con Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund. Domenica invece c'è la Lazio: Lautaro partirà titolare. E c'è da scommettere che avrà quella faccia lì: torva, determinata, la sua", aggiunge il quotidiano.
