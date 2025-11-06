"Non ha sorriso per niente, Lautaro. Dopo aver segnato, ha sparato un pallone in tribuna, ha cercato la telecamera per darle una capocciata, poi è corso verso la panchina con il solito sguardo furioso e ha abbracciato Cristian Chivu, che lo vorrebbe più leggero e giulivo, ma se lo gode anche così. Il capitano dell'Inter, che in campionato fatica, si è dimostrato più Lautaro che mai, segnando di nuovo in Champions, dove è il miglior marcatore della storia nerazzurra. E così ha tirato fuori un'Inter pasticciona e distratta dalla palude di una partita teoricamente facile ma nella pratica complicatissima, vinta 2-1 contro i kazaki del Kairat, matricola totale nel torneo, ma poco votata al ruolo di vittima sacrificale", scrive Repubblica.