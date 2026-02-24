Giuseppe Cruciani, si è scagliato così contro chi crede incredibilmente che il campionato venga in qualche modo influenzato da Beppe Marotta

Marco Astori 24 febbraio 2026

Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico, intervenuto al podcast Numer1, si è scagliato così contro chi crede incredibilmente che il campionato venga in qualche modo influenzato da Beppe Marotta: "Serpeggia a Napoli e dintorni e non solo lì, l'idea che questo campionato, che sembra finito, che l'Inter abbia messo un timbro sul campionato grazie agli aiuti degli arbitri.

Vi sembra che sia in azione la Marotta League quando negli ultimi anni ha vinto solo un campionato? Ma di quale Marotta League state parlando? Che Marotta abbia i rapporti con la Lega è normale, come dovrebbero averli tutti: a meno che uno non pensi che sia un crimine, nessuno può pensarlo a parte qualche pazzo.

Io dico solo che l'Inter il 31 maggio era sotto un treno: chiunque avesse detto che a fine febbraio sarebbe stata prima a +10, in corsa in Coppa Italia e in Champions League con un allenatore scelto in fretta e furia che aveva 10 partite in Serie A, era considerato un pazzo".