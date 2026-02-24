FC Inter 1908
Giuseppe Cruciani, intervenuto al podcast Numer1, ha criticato aspramente chi pensa esista davvero una presunta Marotta League
Marco Astori
Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico, intervenuto al podcast Numer1, ha criticato aspramente chi pensa esista davvero una presunta Marotta League: "Ma davvero qualcuno a Napoli, e non solo lì, pensa che sarà uno scudetto assegnato dal VAR, rubato dall'Inter, assegnato all'Inter dagli arbitri o dalla fantomatica e ovviamente inesistente Marotta League?

Chiunque pensi questa roba qui, è evidentemente un cretino: perché fino alla vicenda Bastoni, di favori e vantaggi ai nerazzurri se n'erano visti pochissimi, addirittura il contrario. Smettetela quindi di romperci le palle con i soliti piagnistei vittimisti, che diventano piagnistei quando le cose vanno male: se l'Inter arriverà fino in fondo sarà un'impresa sportiva a mio parere eccezionale. Basta ricordarsi com'era ridotta il 31 maggio dopo la disfatta di Monaco".

