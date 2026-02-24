Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico, intervenuto al podcast Numer1, ha criticato aspramente chi pensa esista davvero una presunta Marotta League: "Ma davvero qualcuno a Napoli, e non solo lì, pensa che sarà uno scudetto assegnato dal VAR, rubato dall'Inter, assegnato all'Inter dagli arbitri o dalla fantomatica e ovviamente inesistente Marotta League?
Cruciani: "Marotta League per i cretini! Favori Inter? Semmai torti. Impresa: si pensi a…"
Cruciani: “Marotta League per i cretini! Favori Inter? Semmai torti. Impresa: si pensi a…”
Chiunque pensi questa roba qui, è evidentemente un cretino: perché fino alla vicenda Bastoni, di favori e vantaggi ai nerazzurri se n'erano visti pochissimi, addirittura il contrario. Smettetela quindi di romperci le palle con i soliti piagnistei vittimisti, che diventano piagnistei quando le cose vanno male: se l'Inter arriverà fino in fondo sarà un'impresa sportiva a mio parere eccezionale. Basta ricordarsi com'era ridotta il 31 maggio dopo la disfatta di Monaco".
