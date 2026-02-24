Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico, intervenuto al podcast Numer1, ha criticato aspramente chi pensa esista davvero una presunta Marotta League: "Ma davvero qualcuno a Napoli, e non solo lì, pensa che sarà uno scudetto assegnato dal VAR, rubato dall'Inter, assegnato all'Inter dagli arbitri o dalla fantomatica e ovviamente inesistente Marotta League?