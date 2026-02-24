Fra loro, anche tre nomi eccellenti. Ci saranno, infatti, due ex illustrissimi come Ronaldo e Vieri, che saranno premiati dal club prima del fischio d'inizio della partita, e Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, che agli ottavi di finale potrebbe incontrare la vincente di questa doppia sfida. Un'atmosfera fantastica per spingere i nerazzurri all'impresa europea.