A San Siro ci sarà un'atmosfera fantastica. L'Inter, nell'operazione rimonta contro il Bodo Glimt, potrà contare come sempre sulla spinta del proprio pubblico, che riempirà il Meazza con circa 70 mila spettatori.
Sky – Inter-Bodo, a San Siro 70mila spettatori. Presenti Ronaldo, Vieri e… Guardiola
Fra loro, anche tre nomi eccellenti. Ci saranno, infatti, due ex illustrissimi come Ronaldo e Vieri, che saranno premiati dal club prima del fischio d'inizio della partita, e Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, che agli ottavi di finale potrebbe incontrare la vincente di questa doppia sfida. Un'atmosfera fantastica per spingere i nerazzurri all'impresa europea.
(Fonte: Sky Sport)
