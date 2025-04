Biasin: Non penso che Inzaghi cerchi alibi. 0 gol con Bologna e Milan, non capitava da tanto tempo. Questo secondo me è un segnale d'allarme. Inter in questo momento dura 60' poi va giù con la batteria. Domenica la Roma senza Mkhitaryan e Bastoni, per me è un ostacolo decisivo. Chi in questo momento va dietro non recupera più.