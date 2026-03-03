Al tavolo del podcast Numer1 si discute delle recenti dichiarazioni di Cristian Chivu, che ha definito "irreale" la narrativa riguardante l'Inter

3 marzo 2026

Al tavolo del podcast Numer1 si discute delle recenti dichiarazioni di Cristian Chivu, che ha definito "irreale" la narrativa riguardante l'Inter, criticata sempre e comunque. E queste parole del tecnico hanno portato Sandro Sabatini, giornalista, ad accusarlo di essere stato troppo vittimista.

Replica Giuseppe Cruciani: "Io contesto la ricostruzione di Sabatini di Chivu vittimista: non è che basta una dichiarazione in cui ha detto la verità, che nonostante l'Inter, nonostante gli indubbi successi, viene considerata la squadra che poteva fare di più. Non basta una dichiarazione per fare un allenatore vittimista. Di che parliamo, perché l'hai attaccato?".

Sabatini risponde: "L'ho attaccato perché per me non c'è vittimismo che tenga in proporzione a quanto detto all'Inter: è semplicemente stata criticata perché è uscita col Bodo/Glimt".