Andrea Della Sala Redattore 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 11:16)

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato del momento dell'Inter a +10 in campionato e uscita dalla Champions per opera del Bodo nei plyaoff di Champions:

"Eliminazione Inter? L'anno scorso era tutto sbagliato perché non ha vinto cercando di vincerli tutti. Adesso l'Inter esce col Bodo ha praticamente vinto il campionato, se vince il derby fischiamo la fine della stagione alla ventottesima giornata. Se vinci un campionato ma esci in coppa, c'è la polemica perché esci col Bodo. Se vai avanti in tutto e non vince, c'è la polemica. Dobbiamo cercare di guardare più in là e analizzare quello che succede. Partendo da quando l'Inter prende Inzaghi dopo Conte che va via vendendo Lukaku e Hakimi, Conte va via perché la squadra non era più così' forte. Se non lo era perché avrebbe dovuto vincere tutto? Vero che ha buttato via uno scudetto, ma l'Inter era partita per arrivare nelle prime 4. L'Inter ha fatto un percorso, un percorso a non spendere. Inzaghi arrivava in fondo alle competizioni, l'Inter incassava soldi ma non li spendeva: prendeva Mkhitaryan a zero, Dzeko a Zero, Thuram a zero e vendeva Onana e compagnia bella a 50 mln. Incassava e non spendeva".

"Con Inzaghi ha fatto un bellissimo percorso di 4 anni. Non serve, siccome è finito col 5-0 col Psg, dire è meglio Chivu perché ha vinto lo scudetto, ma è uscito col Bodo. Non si può ogni settimana cambiare giudizio. I 4 anni di Inzaghi portano: bilancio da -700 a -280 mln e sei titoli, scudetto seconda stella e due finali di Champions. Secondo me per come era arrivato Inzaghi il bilancio è positivo, poi sono il primo a dire che il primo scudetto lo ha perso, ma il quadro è estremamente positivo nei 4 anni. Quest'anno l'Inter prende un allenatore che ha 13 partite in Serie A, se vince il derby domenica ha vinto lo scudetto l'8 marzo credo che questo abbia un valore in un campionato in cui c'è Allegri, Gasperini, Spalletti, Conte. Vince lo scudetto l'8 marzio bisogna dire bravo a Chivu, bravo a chi gli ha dato una squadra più forte dell'anno scorso per i vari Sucic, Bonny, Esposito e Akanji. Se insegui la coppa l'anno scorso sei un cretino perché non vinci niente, se perdi in coppa quest'anno sei un cretino perché sei uscito in coppa. Così vince sempre la polemica. L'Inter ha fatto un bel quadriennio dove poteva vincere uno scudetto in più, quest'anno rischia di vincere uno scudetto con tempistiche strabilianti".

BODO — Col Bodo partita male all'andata, c'era sullo sfondo la partita col Lecce perché l'Inter non era a +10. Non aveva in testa il Bodo, non era una priorità gigantesca bruciati dall'anno scorso. Ma questo è un errore: non devi ascoltare l'anno scorso. Le grandi squadre devono sempre lottare per tutto. Se il tifoso gli gira perché non ha vinto te ne devi fregare, tu devi andare per il massimo. L'eliminazione col Bodo viene assolta perché c'è lo scudetto, tutto bene, ma le due sfide col Bodo un po' di inesattezze le hanno fatte vedere. Ma da qui a farla diventare tutta una monnezza, anche no. Allenare una delle squadre più forti d'Italia prevede anche questo tipo di dichiarazioni.