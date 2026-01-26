Fabio Ravezzani, su Twitter, ha analizzato così il primo tempo della partita tra Milan e Roma: dominio giallorosso anche nelle statistiche

Matteo Pifferi Redattore 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 18:16)

Il Milan ha pareggiato all'Olimpico contro la Roma di Gasperini ed è scivolato a -5 dall'Inter capolista. Roma che ha dominato il primo tempo, con uno squilibrio evidente nelle statistiche.

La prima frazione, però, si è chiusa sullo 0-0 anche grazie alle parate di Maignan, mentre nella ripresa i gol di De Winter prima e Pellegrini su rigore poi hanno fissato il punteggio sul definitivo 1-1.

Intervenuto su X, Fabio Ravezzani ha commentato così il primo tempo del Milan, partendo appunto dai numeri: "Undici tiri in porta a uno. Il primo tempo del Milan è stato imbarazzante. E sarebbe interessante capire come una squadra, capace nella ripresa di giocare alla pari, se non meglio della Roma, possa essere così inerme per 45 minuti".