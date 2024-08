In vista delle gare contro Israele e Francia, il ct del Belgio, Domenico Tedesco ha deciso di lasciare a casa qualche big. È il caso di Romelu Lukaku che ha preferito rimanere a Napoli per rimettersi in forma il più in fretta possibile. "Romelu ha avuto un'estate difficile e mi ha chiesto di non essere convocato", spiega Tedesco.