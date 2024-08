Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Marco Ballotta, ex portiere, ha parlato così dell'approdo al Napoli di Romelu Lukaku: "Le indicazioni di Conte sono state chiare: lui voleva Lukaku dall'inizio, ed Osimhen è stato sul piede di partenza da inizio mercato. Purtroppo si è perso tanto tempo. Si doveva essere più decisi per muovere le carte in tavola. Ora però l'operazione è stata fatta e ora si vedrà quanto si potrà ricavare dalla scelta di aver preso Lukaku, per il quale Conte stravede".