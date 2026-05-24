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CT Italia, Pedullà durissimo: “Non sta né in cielo né in terra che…”
Intervenuto sul suo profilo Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato così le ultime indiscrezioni in merito al possibile ritorno di Roberto Mancini come CT dell'Italia:
"In attesa delle elezioni, Malagò favorito e tutto quello che volete, ma ora, Roberto Mancini, che era andato via di notte, di mattina, comunicando all'ultimo minuto a Gravina che avrebbe accettato la proposta, aggiungo io ultramilionaria, dell'Arabia Saudita, mettendo in difficoltà lo stesso Gravina.
Adesso Mancini è uno dei candidati, uno dei più autorevoli, nella lista ristrettissima per diventare nuovo CT, ma secondo voi, quando uno tratta la FIGC in quel modo, va via nella notte, è giusto riprendendo il considerazione al punto di fargli aumentare le chance di diventare CT? Per me è una cosa che non sta né in cielo né in terra"
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