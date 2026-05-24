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CT Italia, Pedullà durissimo: “Non sta né in cielo né in terra che…”

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Alfredo Pedullà ha commentato così le ultime indiscrezioni in merito al possibile ritorno di Mancini come CT dell'Italia
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto sul suo profilo Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato così le ultime indiscrezioni in merito al possibile ritorno di Roberto Mancini come CT dell'Italia:

CT Italia, Pedullà durissimo: “Non sta né in cielo né in terra che…”- immagine 2
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"In attesa delle elezioni, Malagò favorito e tutto quello che volete, ma ora, Roberto Mancini, che era andato via di notte, di mattina, comunicando all'ultimo minuto a Gravina che avrebbe accettato la proposta, aggiungo io ultramilionaria, dell'Arabia Saudita, mettendo in difficoltà lo stesso Gravina.

CT Italia, Pedullà durissimo: “Non sta né in cielo né in terra che…”- immagine 3
Getty Images

Adesso Mancini è uno dei candidati, uno dei più autorevoli, nella lista ristrettissima per diventare nuovo CT, ma secondo voi, quando uno tratta la FIGC in quel modo, va via nella notte, è giusto riprendendo il considerazione al punto di fargli aumentare le chance di diventare CT? Per me è una cosa che non sta né in cielo né in terra"

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