« De Vrij? Speriamo non sia niente di grave e che riesca a recuperare in tempo per il Mondiale». Ieri pomeriggio a Bologna il difensore olandese è stato sostituito per un problema avuto in campo e queste erano state le parole di Chivu . parlano di Mondiali a rischio invece ieri sera in Olanda parlavano di una sostituzione per precazione con il difensore, che ha un contratto in scadenza con l'Inter a giugno 2026, che comunque dovrebbe farcela ad esserci alla Coppa del Mondo.

Ieri sera erano però preoccupati in Olanda e a Ziggo Sport, l'ex difensore Khalid Boulahrouz ha detto: «Koeman non sarà contento, questa cosa potrebbe creargli un altro grattacapo. Stefan ha dimostrato senza dubbio di essere una persona su cui si può contare. Ha giocato in modo fantastico all'ultimo torneo. Che lo si faccia entrare come sostituto o che debba partire titolare, ci si può fidare di lui. È sempre un vantaggio avere giocatori come lui a disposizione. Se dovesse venire a mancare, bisognerà trovare un altro modo per colmare quel vuoto».