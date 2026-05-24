Il giovane centrocampista dell'Under23 è stato convocato e ha giocato nove minuti col Bologna: gli sono bastati per servire un passaggio vincente a Diouf per il gol del pari

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 maggio 2026 (modifica il 24 maggio 2026 | 15:18)

Si è messo in mostra con l'Under23 e Chivu lo ha convocato per la partita contro il Bologna. Sono bastati nove minuti a Topalovic in campo per dire la sua anche con la maglia della prima squadra. Nell'ultima gara di campionato è arrivato un assist importante per lui, il primo in Serie A: con un passaggio preciso ha permesso ad Andy Diouf di pareggiare la partita contro i rossoblù.

Inter, Topalovic: "Felice del primo assist in Serie A con questi colori speciali"

L'Inter sembra pronta a trattenere il centrocampista classe 2006 o almeno non prende in considerazione l'ipotesi di una cessione definitiva. Nei prossimi mesi si vedrà.

Intanto lui festeggia questo primo assist nel massimo campionato (nel quale ha esordito a maggio 2025) con un post sui social: «Sono molto felice del mio primo assist in Serie A con questi colori speciali. Contento e orgoglioso di dare il mio contributo per questa maglia. Sempre Forza Inter!», ha scritto.