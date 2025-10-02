FC Inter 1908
C.t. Svizzera: “Akanji può giocare in qualsiasi squadra. Lo conosciamo e sappiamo che…”

Il c.t. della Svizzera, Murat Yakin, non è sorpreso che il difensore si sia integrato così rapidamente all'Inter
Gianni Pampinella
In cinque partite quattro volte è partito dal 1' e solo in una occasione, contro lo Slavia Praga, è partito dalla panchina. Manuel Akanji si è preso subito l'Inter non appena ha messo piede alla Pinetina.

Arrivato nell'ultimo giorno di mercato, Cristian Chivu ha subito riposto piena fiducia nel difensore. Il c.t. della Svizzera, Murat Yakin, non è sorpreso che Manuel Akanji si sia integrato così rapidamente all'Inter. "Lo conosciamo, sappiamo che ha un'incredibile fiducia in se stesso e può giocare in qualsiasi squadra. Sono felice per lui".

