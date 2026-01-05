Riccardo Cucchi, giornalista, voce storica di Radio Rai, è intervenuto nel corso di "Cronache Azzurre" su Radio Tutto Napoli: “È un campionato senza un padrone unico, ma con tre squadre diversamente forti. L’Inter, sul piano tecnico e degli interpreti, resta probabilmente la più completa: contro il Bologna ha mostrato insieme forza e fragilità. Il Napoli però mi ha colpito tantissimo all’Olimpico: una squadra solida, muscolare, mentalmente fortissima e anche di grande qualità. Oggi credo che qualunque tifoso in Italia possa invidiare un giocatore come Stanislav Lobotka, che per me è uno dei simboli del lavoro di Conte. Il Milan, invece, convince meno sul piano estetico, ma con Massimiliano Allegri sappiamo che la concretezza conta più di tutto”.