Riccardo Cucchi, giornalista, voce storica di Radio Rai, è intervenuto nel corso di "Cronache Azzurre" su Radio Tutto Napoli: “È un campionato senza un padrone unico, ma con tre squadre diversamente forti. L’Inter, sul piano tecnico e degli interpreti, resta probabilmente la più completa: contro il Bologna ha mostrato insieme forza e fragilità. Il Napoli però mi ha colpito tantissimo all’Olimpico: una squadra solida, muscolare, mentalmente fortissima e anche di grande qualità. Oggi credo che qualunque tifoso in Italia possa invidiare un giocatore come Stanislav Lobotka, che per me è uno dei simboli del lavoro di Conte. Il Milan, invece, convince meno sul piano estetico, ma con Massimiliano Allegri sappiamo che la concretezza conta più di tutto”.
Il pensiero della storica voce di Radio Rai a proposito dei nerazzurri e delle altre squadre di vertice
Il doppio impegno europeo può incidere nella corsa al titolo?
“È un fattore enorme. Il Milan ha un vantaggio evidente perché non gioca le coppe. Questo significa più freschezza e più tempo per lavorare, un aspetto fondamentale per una squadra allenata da Allegri. Forse è tecnicamente la meno forte delle tre, ma proprio per questo può restare agganciata fino alla fine”.
