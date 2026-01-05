Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato del momento positivo che sta attraversando l'Inter. "Gioca ancora meglio di come lo faceva con Inzaghi. Più veloce, più pressing, più verticale. E' la migliore Inter di Chivu. Vedo Lautaro e anche gli altri che vanno su tutte le palle, ho visto un'Inter spettacolare. La sensazione che Napoli e Inter stiano prendendo il largo".