Stankovic? Sta facendo bene, perché dovrebbe rivenderlo? Per come sta facendo Stankovic lo devi per forza ricomprare. Non puoi avere sempre la bravura di Marotta e la fortuna di trovare sempre giocatori svincolati. Per me il centrocampo va riassortito nelle caratteristiche: io allontanerei, in maniera più elegante, Frattesi perché Chivu non lo vede bene. Nello scacchiere non mi sembra nei pensieri di Chivu. Spero di vedere l'Inter con un assetto tattico diverso. Dimarco, avendo la copertura del braccetto, spinge e diventa l'esterno d'attcc0, con queste statistiche è dura portarlo terzino in una difesa a 4. Un 3-4-2-1 con il Lookman di turno darebbe un po' di imprevedibilità all'Inter, mi piacerebbe vedere un Lookman nell'Inter e non andare sempre e solo per principi.