Dopo il pareggio contro l'Atalanta a San Siro l'Inter si prepara a scendere in campo contro la Fiorentina. La partita, valida per la 30ª giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze domenica 22 marzo alle 20:45.
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Fiorentina-Inter, torna a parlare Chivu: fissata la conferenza della vigilia
L'allenatore nerazzurro interrompe il silenzio dopo i fatti dell'ultimo turno di campionato contro l'Atalanta
Alla vigilia della sfida di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma al BPER Training Centre di Appiano Gentile. L'appuntamento è per sabato 21 marzo alle 14:30.
La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Club.
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