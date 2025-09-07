In una lunga intervista al quotidiano As, Marc Cucurella ha parlato della differenza abissale tra la Premier League e gli altri campionati. "Credo che la distribuzione del denaro in Inghilterra sia più equa. Ad esempio, le squadre che vengono promosse ricevono molti soldi e, alla fine, questo permette a tutte le squadre di ingaggiare grandi giocatori, livellando il campionato".

"Ecco perché ogni partita in Premier League è una battaglia. Il Sunderland, appena promosso, ha investito duecento milioni in giocatori, e il Crystal Palace ha ingaggiato due dei migliori della Liga, Yeremy e Uche . È un problema che dovrebbero risolvere, perché la Liga sta perdendo terreno rispetto alla Premier League e questo spinge i giocatori a giocare in Inghilterra".