Dopo il Papu Gomez ecco Gagliardini: l’ex Inter si allena col Renate

Dopo aver accolto per alcuni mesi Alejandro Papu Gomez, il Renate ospita anche Roberto Gagliardini
Gianni Pampinella
Dopo aver accolto per alcuni mesi Alejandro Papu Gomez, il Renate ospita un altro ex giocatore di Serie A, Roberto Gagliardini. Secondo quanto riporta La Casa di C, alla corte dell'allenatore Luciano Foschi, in questi giorni, è stato accolto l'ex centrocampista dell'Inter. Dopo sette stagioni con il club nerazzurro e due con il Monza, il centrocampista classe ’94 è attualmente svincolato e si sta allenando con la squadra brianzola.

Dopo il Papu Gomez ecco Gagliardini: l’ex Inter si allena col Renate- immagine 2
Getty Images

Gagliardini rimane in attesa della giusta occasione sul mercato, ma nel frattempo mantiene il ritmo e la condizione. Un segnale chiaro: Renate continua a rappresentare un punto di riferimento per i giocatori in cerca di rilancio.

(lacasadic.com)

