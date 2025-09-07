Dopo il Papu Gomez ecco Gagliardini: l’ex Inter si allena col Renate

Dopo aver accolto per alcuni mesi Alejandro Papu Gomez, il Renate ospita un altro ex giocatore di Serie A, Roberto Gagliardini. Secondo quanto riporta La Casa di C, alla corte dell'allenatore Luciano Foschi, in questi giorni, è stato accolto l'ex centrocampista dell'Inter. Dopo sette stagioni con il club nerazzurro e due con il Monza, il centrocampista classe ’94 è attualmente svincolato e si sta allenando con la squadra brianzola.