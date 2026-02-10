FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cugini: “Coppa Italia è un bel problema per l’Inter. Se il Napoli batte il Como…”

ultimora

Cugini: “Coppa Italia è un bel problema per l’Inter. Se il Napoli batte il Como…”

Inter Chivu
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha parlato del quarto di finale di Coppa Italia tra Napoli e Como
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Cugini: “Coppa Italia è un bel problema per l’Inter. Se il Napoli batte il Como…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha parlato del quarto di finale di Coppa Italia tra Napoli e Como. "Credo che anche per l'Inter la Coppa Italia è un bel problema, messa in mezzo tra campionato e Champions".

Cugini: “Coppa Italia è un bel problema per l’Inter. Se il Napoli batte il Como…”- immagine 3
Getty Images

"Se il Napoli passa il turno, ci sono due partite con l'Inter e visti i rapporti tra Conte e la sua ex squadra, sarebbero molto pesanti sotto l'aspetto delle energie perse. E' un bel peso per Inter e Napoli la Coppa Italia. Però c'è anche la bella sfida tra il vecchio e il giovane che avanza, è stuzzicante, può venire fuori di tutto".

(TMW Radio)

Leggi anche
CT Argentina Under 20: “Lautaro bomber consacrato e persona integra. Chi lo...
Biasin: “Conte incoerente e nessuno gli chiede del rigore”. Zazzaroni: “Se...

© RIPRODUZIONE RISERVATA