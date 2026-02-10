Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha parlato del quarto di finale di Coppa Italia tra Napoli e Como. "Credo che anche per l'Inter la Coppa Italia è un bel problema, messa in mezzo tra campionato e Champions".

"Se il Napoli passa il turno, ci sono due partite con l'Inter e visti i rapporti tra Conte e la sua ex squadra, sarebbero molto pesanti sotto l'aspetto delle energie perse. E' un bel peso per Inter e Napoli la Coppa Italia. Però c'è anche la bella sfida tra il vecchio e il giovane che avanza, è stuzzicante, può venire fuori di tutto".