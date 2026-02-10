Claudio Gugnali, attuale CT dell'Argentina Under 20, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com anche di Lautaro Martinez:
CT Argentina Under 20: “Lautaro bomber consacrato e persona integra. Chi lo critica…”
"Un giocatore ed una persona integra, tutto d'un pezzo. L'ho conosciuto da molto giovane e sapevo che mentalità che aveva e della sua forza. Ecco perché non mi stupisce vedere che tipo di importanza abbia oggi per l'Inter. I suoi valori lo guidano da sempre".
Può prendere Meazza se resta a lungo all'Inter?
"È una cifra molto alta, sarà molto difficile. Però non è impossibile. Lui continuerà a giocare a livello altissimo inseguendo, partita dopo partita, l'enorme quantità di gol che ha fatto Meazza".
Eppure c'è chi gli dice che è meno decisivo nei big match. Che ne pensa?
"Chi pensa questo sminuisce la qualità di questo enorme attaccante che è il Toro. Per me è un bomber consacrato. Alcune volte ci sono partite nelle quali contro alcune squadre è più difficile fare gol, ma di certo non perché manchi a lui la personalità, che ha fatto gol a quasi tutte le grandi squadre europee. Questo è il calcio: ci sono tante squadre che hanno subito gol da Lautaro, così come ce ne sono altre che non ne hanno subiti, ma non è questo a definire il grande attaccante che è".
